Marvel: "Thunderbolts" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

17.09.2025 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "Thunderbolts*" im August auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Marvel-Abenteuer über eine Antihelden-Truppe mit Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko und David Harbour erscheint am 08.08.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes und geschnittene Szenen geplant.

Update: "Thunderbolts*" erscheint am 31.10.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:

Anzeige


