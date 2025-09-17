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Horror-Thriller "Bring Her Back" erscheint auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "Bring Her Back" auf Blu-ray Disc. Der zweite Film der "Talk To Me"-Regisseure Danny und Michael Philippou über eine Pflegemutter mit einem düsteren Geheimnis erscheint zum Jahresende auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, ein Making of-Featurette und eine "Deleted Scene" geplant.

bereits erhältlich:

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