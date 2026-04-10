"The World of Hans Zimmer: A New Dimension – Live in Krakow" erscheint auf Blu-ray Disc
Sony Music veröffentlicht "Hans Zimmer: The World of Hans Zimmer - A New Dimension" am 19.06.2026 auf Blu-ray Disc. Die bereits unter dem Titel "The World of Hans Zimmer - Part II" auf CD und LP erhältliche Live-Aufnahme zeigt zahlreiche auf den Soundtracks von Hans Zimmer basierende Orchestersuiten mit Gastauftritten langjähriger Begleiter wie Lebo M, Lisa Gerrard, Pedro Eustache, Juan García-Herreros, Eliane Correa, Rusanda Panfili, Aleksandra Šuklar und Lucy Landymore, sowie dem Odessa Orchestra & Friends und dem Nairobi Chamber Choir unter der Leitung von Dirigent Gavin Greenaway.
Mit dabei sind eine als Cellokonzert angelegte Suite von „No Time to Die“, „A Time of Quiet Between the Storms“ aus Dune II und die Orchestersuite von „The Prince of Egypt“. Neben einer neuen Version von „The Rock“ sind auch neue Orchestersuiten von „Interstellar“, „Inception”, „Sherlock Holmes“, „Gladiator“, „The Lion King“, „Pirates of the Caribbean” zu hören.
