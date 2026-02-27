News

Stephen King-Serie "ES: Welcome to Derry" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "ES: Welcome to Derry" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die erste Staffel der HBO Prequel-Serie von Andy Muschietti zu seinen beiden "Es"-Stephen King-Verfilmungen erscheint am 07.05.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook-Sonderedition angeboten. Die Ultra HD Blu-rays werden voraussichtlich mit Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

