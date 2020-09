News

"The Witch Next Door" im Januar auf Blu-ray Disc

Koch Media veröffentlicht "The Witch Next Door" im Januar auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller über eine jahrtausendealte Wald-Hexe im 21. Jahrhundert erscheint am 28.01.2021 auf Blu-ray Disc und wird mit einem deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

