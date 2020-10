News

"The Walking Dead: World Beyond" jetzt bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab sofort die neue Serie "The Walking Dead: World Beyond". Zum Start des "Walking Dead"-Spin Offs ist zunächst die erste Folge in Deutsch und Englisch verfügbar. Neue Episoden folgen jeweils wochenweise.

Im Unterschied zu den meisten neuen Amazon-Eigenproduktionen gibt es "The Walking Dead: World Beyond" bislang nur in HD und nicht zusätzlich in Ultra HD zum Streaming:

