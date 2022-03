News

"The Texas Chainsaw Massacre" als "Triple Feature" uncut auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "The Texas Chainsaw Massacre" als "Triple Feature" auf Blu-ray Disc. Das Set enthält die bereits einzeln erhältlichen Uncut-Fassungen von "The Texas Chainsaw Massacre", "The Texas Chainsaw Massacre 2" und "Leatherface" auf Blu-ray Disc und kommt am 25.03.2022 in den Handel.

bereits erhältlich:

