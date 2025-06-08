"Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
Roger Waters veröffentlicht "This Is Not A Drill - Live From Prague" am 01.08.2025 auf Blu-ray Disc, CD und LP. Die Live-Aufnahme aus dem Mai 2023 erscheint einzeln auf Blu-ray Disc, DVD, als Doppel-CD und Vinyl-Set im Gatefold-Cover mit vier Schallplatten, die bei als "Colored Vinyl"-Edition bei jpc.de angeboten wird. Zur Tonausstattung der Blu-ray Disc liegen noch keine Informationen vor.
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [Blu-ray] bei Amazon.de
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [CD] bei Amazon.de
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [LP] bei Amazon.de
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [Blu-ray] bei jpc.de
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [CD] bei jpc.de
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague Colored Vinyl [LP] bei jpc.de
Tracklisting:
1. Introduction (Live From Prague May 2023)
2. Comfortably Numb (Live From Prague May 2023)
3. The Happiest Days of Our Lives (Live From Prague May 2023)
4. Another Brick in the Wall, Pt. 2 (Live From Prague May 2023)
5. Another Brick in the Wall, Pt. 3 (Live From Prague May 2023)
6. The Powers That Be (Live From Prague May 2023)
7. The Bravery of Being Out of Range (Live From Prague May 2023)
8. The Bar Part 1 (Live From Prague May 2023)
9. Have a Cigar (Live From Prague May 2023)
10. Wish You Were Here (Live From Prague May 2023)
11. Shine On You Crazy Diamond (Live From Prague May 2023)
12. Sheep (Live From Prague May 2023)
13. In the Flesh (Live From Prague May 2023)
14. Run Like Hell (Live From Prague May 2023)
15. Déjà Vu (Live From Prague May 2023)
16. Is This the Life We Really Want? (Live From Prague May 2023)
17. Money (Live From Prague May 2023)
18. Us and Them (Live From Prague May 2023)
19. Any Colour You Like (Live From Prague May 2023)
20. Brain Damage (Live From Prague May 2023)
21. Eclipse (Live From Prague May 2023)
22. Two Suns in the Sunset (Live From Prague May 2023)
23. The Bar Part 2 (Live From Prague May 2023)
24. Outside the Wall (Live From Prague May 2023)
25. Credits (Live From Prague May 2023)
26. Comfortably Numb [Music Video] (Live From Prague May 2023)
27. Two Suns In The Sunset [Music Video] (Live From Prague May 2023)
