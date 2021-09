News

"The Sixth Sense", "Mission to Mars" & "The Insider" erscheinen als günstigere Blu-ray Discs

Filmjuwelen veröffentlicht mehrere Klassiker noch einmal in günstigeren Versionen auf Blu-ray Disc. Neben Brian de Palmas "Mission to Mars" werden auch Michael Manns "The Insider" und M. Night Shyamalans "The Sixth Sense" noch einmal als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung erscheinen. Zuvor hatte Filmjuwelen die Filme als Mediabook veröffentlicht. Alle drei Blu-ray Discs sollen ab dem 26.11.2021 im Handel erhältlich sein.

