Disney+ zeigt keine Marvel & Disney-Filme mehr parallel zum Kinostart

Disney+ beendet vorerst den parallelen Start von neuen Kinofilmen, die zuletzt bei dem Streaming-Dienst mit einem "VIP-Zugang" für 21,99 EUR angeboten werden. Bereits der neue Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" wird zunächst exklusiv im Kino gezeigt. Die meisten Disney-Filme werden zukünftig erst nach 45 Tagen bei Disney+ zu sehen sein. Der Animationsfilm "Encanto" soll einen Monat nach dem Kinostart (25.11.) bei Disney+ starten.

Bis Ende 2021 plant Disney noch u.a. die Kinostarts von Ridley Scotts "The Last Duel" (14.10.), dem Scott Cooper-Horror-Film "Antlers" (28.10.), Marvels "Eternals" (04.11.) und "The King's Man: The Beginning" (22.12.).

Aktuell stehen bei Disney+ noch "Black Widow" und "Jungle Cruise" mit VIP-Zugang zur Auswahl. Bei diesen soll am 06.10. bzw. 12.11. der Premium-Zuschlag entfallen und der Abruf über den normalen Abo-Preis möglich sein. "Black Widow" soll außerdem am 23.09.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen.

