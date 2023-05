News

"The Pope's Exorcist" mit Russell Crowe bereits im Juni auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "The Pope's Exorcist" im Juni auf Blu-ray Disc. Ursprünglich sollte der Horror-Thriller mit Russell Crowe über den ehemaligen Chef-Exorzisten des Vatikans erst im Herbst nach der Übergabe des Homevideo-Vertriebs an Plaion erscheinen. Die Blu-ray Disc wird jetzt bereits am 22.06.2023 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton veröffentlicht.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. Aber bereits ab dem 8. Juni soll "The Pope's Exorcist" in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein.

