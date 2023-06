News

"The Pope's Exorcist" jetzt in 4K und bald auf Blu-ray Disc

Sony bietet "The Pope's Exorcist" ab sofort in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf an. Bei Apple gibt es auch Unterstützung für Dolby Vision sowie einen englischen Dolby Atmos-Mix.

Der Horror-Thriller mit Russell Crowe über den ehemaligen Chef-Exorzisten des Vatikans wird am 22.06.2023 auch auf Blu-ray Disc inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton veröffentlicht.

