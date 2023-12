News

"The Pineapple Thief: It Leads To This" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP

Die britische Band "The Pineapple Thief" veröffentlicht ihr neues Album "It Leads To This" am 09.02.2024 auf Blu-ray Disc, CD & LP. Neben den Einzel-Editionen erscheint das acht Songs umfassende Album auch noch als Deluxe-Set inklusive dem Bonus-Album "Y Aqui Estamos" mit alternativen Versionen auf Blu-ray Disc, DVD & CD. Die Blu-ray Disc enthält einen Dolby Atmos-Mix sowie zusätzliche Tonspuren in DTS HD MA 5.1 und Hi Res Stereo (24 Bit/48 kHz). Die Schallplatte wird auch als limitierte "Cream White Vinyl"-Edition erhältlich sein.

Tracklisting

CD1 - CD Album

1. Put It Right [5:30]

2. Rubicon [4:37]

3. It Leads To This [4:43]

4. The Frost [5:40]

5. All That's Left [4:26]

6. Now It's Yours [5:59]

7. Every Trace Of Us [4:30]

8. To Forget [5:20]



CD2 - Bonus CD 'Y Aqui Estamos' - Alternate Versions

1. All That's Left (alternate version) [4:30]

2. All Because Of Me (alternate version) [3:05]

3. Put It Right (alternate version) [5:22]

4. Rubicon (alternate version) [4:39]

5. To Forget (alternate version) [5:08]

6. Every Trace Of Us (alternate version) [4:33]

7. The Frost (alternate version) [5:57]



Blu-ray - It Leads To This and Y Aqui Estamos: Dolby Atmos-DTS-HD MA 5.1-24/48 PCM Stereo

1. Put It Right (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:30]

2. Rubicon (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:37]

3. It Leads To This (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:43]

4. The Frost (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:40]

5. All That's Left (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:26]

6. Now It's Yours (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:59]

7. Every Trace Of Us (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:30]

8. To Forget (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:20]

9. All That's Left (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:30]

10. All Because Of Me (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [3:05]

11. Put It Right (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:22]

12. Rubicon (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:39]

13. To Forget (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:08]

14. Every Trace Of Us (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [4:33]

15. The Frost (alternate version) (Dolby Atmos/5.1/Hi-res Stereo) [5:57]



DVD - It Leads To This and Y Aqui Estamos: DTS 5.1-24/48 PCM Stereo

1. Put It Right (5.1 / Hi-res Stereo) [5:30]

2. Rubicon (5.1 / Hi-res Stereo) [4:37]

3. It Leads To This (5.1 / Hi-res Stereo) [4:43]

4. The Frost (5.1 / Hi-res Stereo) [5:40]

5. All That's Left (5.1 / Hi-res Stereo) [4:26]

6. Now It's Yours (5.1 / Hi-res Stereo) [5:59]

7. Every Trace Of Us (5.1 / Hi-res Stereo) [4:30]

8. To Forget (5.1 / Hi-res Stereo) [5:20]

9. All That's Left (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [4:30]

10. All Because Of Me (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [3:05]

11. Put It Right (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [5:22]

12. Rubicon (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [4:39]

13. To Forget (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [5:08]

14. Every Trace Of Us (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [4:33]

15. The Frost (alternate version) (5.1 / Hi-res Stereo) [5:57]

