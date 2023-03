News

"The Moody Blues: To Our Children's Children's Children" erscheint als "50th Anniversary" Blu-ray Disc & CD-Edition

"The Moody Blues: To Our Children's Children's Children" erscheint im Mai in einer neuen "50th Anniversary Edition" als 4 CD-Set mit zusätzlicher Blu-ray Disc.

Das ursprünglich im November 1969 veröffentlichte Album der britischen Band mit Songs wie “Watching and Waiting”, “Gypsy”, “Beyond” und “Eternity Road” wurde von Stephen W. Tayler neu abgemischt. Die Deluxe-Edition enthält das Album in der Neuabmischung sowie den remasterten Original Stereo-Mix und einen neuen 5.1 Surround-Mix auf Blu-ray Disc. Zusätzlich sind noch ein Konzert aus der Londoner Royal Albert Hall im Dezember 1969 in Stereo und 5.1 sowie ein Radio-Konzert der BBC dabei.

Die "50th Anniversary Edition" von "The Moody Blues: To Our Children's Children's Children" soll ab dem 12.05.2023 im Handel erhältlich sein.

