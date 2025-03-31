Stephen King-Thriller "The Monkey" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Plaion Pictures veröffentlicht "The Monkey" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der auf einer Stephen King-Geschichte basierende Horror-Thriller von Regisseur Osgood Perkins und Produzent James Wan erscheint am 26.06.2025 mit Dolby Atmos-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Zusätzlich erscheint ein 4K-Steelbook bei Amazon.de. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes sowie beim 4K-Mediabook eine Doku über Stephen King-Verfilmungen geplant.
The Monkey (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)
Bild: 2,00:1
Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos, DTS HD MA 5.1)
Extras:
Featurettes mit Theo James und Osgood Perkins
Spots
Trailer
Ultra HD Blu-ray:
Booklet mit Theo James und Osgood Perkins im Interview
„King on Screen“ – Dokumentation über Stephen-King-Verfilmungen (ca. 105 Min.)
