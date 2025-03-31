News

Oscar-Kandidat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" erscheint auf Blu-ray Disc

Alamode Film veröffentlicht "Die Saat des heiligen Feigenbaums" (The Seed of the Sacred Fig) auf Blu-ray Disc. Der Oscar-nominierte Film von Mohammad Rasoulof über einen Richter im Konflikt zwischen Arbeit und Familie während der iranischen Protestbewegung 2022 erscheint am 08.05.2025 mit DTS HD MA 7.1-Ton in Deutsch und Farsi auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Interviews mit Mohammad Rasoulof, Mahsa Rostami und Setareh Maleki sowie Trailer geplant.

