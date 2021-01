News

"The King's Man - The Beginning" & "Tod auf dem Nil"-Kinostarts verschoben

Disney hat den Kinostart von "The King's Man - The Beginning" auf den 19.08.2021 verschoben. Einen neuen Termin gibt es außerdem für "Tod auf dem Nil" (Death on the Nile), der jetzt für den 16.09.2021 geplant ist.

Laut den aktuellen Planungen wird Disney in Deutschland frühestens im März neue Filme ins Kino bringen. Der Pixar-Film "Raya und der letzte Drache" ist aktuell für den 04.03. geplant und soll parallel bei Disney+ starten. Das Drama "Nomadland" ist für den 08.04. und Marvel's "Black Widow" für den 06.05.2021 geplant. Außerdem gibt es auch einen Termin für die SciFi-Komödie "Free Guy" mit Ryan Reynolds am 20.05.2021.

Ob sich diese Termine halten lassen, ist derzeit allerdings schwer prognostizierbar.

