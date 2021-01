News

Liam Neeson-Thriller "Honest Thief" jetzt als "exklusive Heimkino-Premiere"

Leonine bieten den neuen Liam Neeson-Thriller "Honest Thief" ab sofort als exklusive Heimkino-Premiere zum Streaming an. Im Apple iTunes Store ist der Film bereits zum Preis von 14,99 EUR zum 48 Stunden-Verleih erhältlich. Bei Amazon Prime Video ist "Honest Thief" zumindest vorbestellbar. Beide Streaming-Portale bieten den Film als HD-Version in deutscher und englischer Sprache an. Eine Ultra HD-Version ist nicht erhältlich.

Die Blu-ray Disc-Veröffentlichung ist für den 01.04.2021 geplant. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton und als Extras Interviews sowie ein Featurette bieten. Eine Ultra HD Blu-ray scheint bislang nicht geplant zu sein.

In dem Action-Thriller von "Ozark"-Produzent Mark Williams spielt Liam Neeson einen Gangster, der seine "Karriere" beenden will und von zwei Polizisten reingelegt wird, die sich an seiner Beute bereichern wollen.

