"The Grand Tour"-Special "A Massive Hunt" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem 18. Dezember das neue Abenteuer-Special "A Massive Hunt" von "The Grand Tour" mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Jetzt hat Amazon bestätigt, dass auch dieses "The Grand Tour"-Special wieder in 4K Ultra HD-Auflösung mit HDR bei Amazon Prime Video zu erleben sein wird. Eine erste Vorschau auf die "Riesenjagd" gibt es bereits in einem Trailer:

Das Abenteuer in Spielfilmlänge bringt die drei Petrolheads auf die exotischen Inseln Réunion und Madagaskar und wird von Amazon folgendermaßen angeteasert:

Ausgerüstet mit drei Sportwagen, glauben Clarkson, Hammond und May dass ihnen eine entspannte, lustige Fahrt bevorsteht, als sie auf der Insel Réunion ankommen und dort auf dem teuersten Stück Asphalt der Welt, einer ins Meer gebauten, atemberaubenden Ringstraße, um die Wette fahren. Aber eine bizarre Herausforderung ihres Produzenten Andy Wilman führt sie dabei über den Ozean nach Madagaskar. Dort erwarten sie speziell umgebaute Autos, mit denen sie die härteste Straße der Welt bezwingen müssen, um eine ihrer bisher schwierigsten Missionen zu erfüllen. Das herausfordernde Abenteuer endet in einem explosiven Höhepunkt...

