News

Neuer "Batman: The Brave and the Bold"-Kinofilm vom "The Flash"-Regisseur geplant

Zum Kino-Start von "The Flash" wird Regisseur Andy Muschietti direkt mit dem nächsten Kinofilm aus dem DC Universe beauftragt: Laut Informationen von "Variety" soll Muschietti für Warner einen neuen "Batman"-Kinofilm drehen. Dieser wird derzeit unter dem Titel "Batman: The Brave and the Bold" unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran entwickelt.

Es soll sich um die Geschichte einer "Batman"-Familie handeln, in der Bruce Waynes Sohn Damian die Rolle des "Robin" für Batman übernimmt. Der Film wird unabhängig von "The Batman 2" mit Robert Pattinson entwickelt, dessen Kinostart für den 02.10.2025 geplant ist.

Ab wann "Batman: The Brave and the Bold" im Kino zu sehen sein wird, ist noch offen. Der Film ist derzeit noch in der früheren Entstehungsphase. Bislang gibt es noch nicht einmal ein Drehbuch.

Unsere Filmkritik zu "The Flash" finden Sie hier.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.