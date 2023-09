News

"The Equalizer 3" jetzt im Kino und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Sony veröffentlicht "The Equalizer 3 - The Final Chapter" im Herbst auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der dritte Teil von Antoine Fuquas Action-Reihe mit Denzel Washington läuft seit dem 31.08.2023 in den deutschen Kinos und dürfte noch vor Jahresende fürs Heimkino erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht.

Update: Bei Amazon wird "The Equalizer 3" auch in einer Händler-exklusiven 4K-Steelbook-Edition angeboten:

Die ersten beiden Teile erscheinen am 19.10.2023 noch einmal als "The Equalizer 1 & 2" Doppelpack auf Ultra HD Blu-ray.

