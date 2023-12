News

"The Equalizer 3" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Sony veröffentlicht "The Equalizer 3 - The Final Chapter" im Dezember auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der dritte Teil von Antoine Fuquas Action-Reihe mit Denzel Washington soll am 07.12.2023 fürs Heimkino erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht. Bei Amazon wird "The Equalizer 3" auch in einer Händler-exklusiven 4K-Steelbook-Edition angeboten.

Bereits jetzt ist "The Equalizer 3" als "Heimkino-Premiere" in 4K & HDR u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich.

Update: Das 4K-Steelbook ist auch wieder bei Amazon.de vorbestellbar.

The Equalizer 3 - The Final Chapter (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Mehrere Making of-Featurettes

Über 15 Minuten Deleted Scenes

Jacob Banks "Monster" Music Video

