Neuer "Twisters"-Trailer zum Tornado-Sequel online

Warner hat einen neuen Trailer für "Twisters" veröffentlicht:

Jan de Bonts Tornado-Klassiker mit Bill Paxton und Helen Hunt aus dem Jahr 1996 spielte weltweit fast 500 Millionen USD ein und wurde zuletzt von Turbine inklusive HD-Remaster mit Dolby Atmos und Auro-3D Ton auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Die Fortsetzung des Katastrophen-Klassikers mit Glen Powell und Daisy Edgar-Jones soll im Vertrieb von Warner am 18.07.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Edgar-Jones spielt die Rolle von Kate Cooper, einer ehemaligen Sturmjägerin, die während ihrer Collegezeit einen verheerenden Tornado miterlebt hat und nun in New York City sicher auf dem Computerbildschirm die Abläufe von Stürmen studiert. Ihr Freund Javi überredet sie schließlich dazu, im offenen Gelände ein neuartiges Ortungssystem zu testen. Dort trifft sie auf Tyler Owens (Powell), einen charmanten, aber auch rücksichtslosen Social-Media-Superstar, der seine im wahrsten Sinne des Wortes stürmischen Abenteuer mit seiner wilden Crew gerne postet – je gefährlicher, desto besser. Während sich die Sturmsaison intensiviert, kommt es zu erschreckenden Phänomenen, die es so noch nie gegeben hat. Kate, Tyler und ihre rivalisierenden Teams müssen erkennen, dass sie sich mitten in den Bahnen mehrerer Sturmsysteme befinden, die über Zentral-Oklahoma aufeinandertreffen. Der Kampf ums Überleben beginnt …

