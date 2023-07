News

"The Continental: From the World of John Wick"-Starttermin jetzt offiziell

Amazon Prime Video hat den "The Continental: From the World of John Wick"-Start jetzt für den September angekündigt. Amazon Prime Video zeigt die Mini-Serie ab dem 22.09.2023. Die folgenden Episoden werden ab dem 29.09. bzw. 06.10. ausgestrahlt.

The Continental" dreht sich um die Vorgeschichte des "Killer-Hotels" aus den John Wick-Filmen. Die "Special Event"-Serie mit 3 x 90 Minuten Spielzeit spielt im Jahr 1975 und dreht sich um den Hotel-Betreiber Winston Scott im jüngeren Alter, der in den "John Wick"-Filmen von Ian McShane gespielt wurde. In der Serie wird Colin Woodell (The Flight Attendant) die Hauptrolle übernehmen.

Offizielle Synopsis:

The Continental: From the World of John Wick wird aus der Sicht des jungen Winston Scott erzählt, der in die Höllenlandschaft des New York der 1970er Jahre gezogen wird wo er sich einer Vergangenheit stellen muss, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte. Winston schlägt einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels ein, um dieses zu erobern, und schließlich seinen Thron zu besteigen.

"John Wick: Kapitel 4" wird am 15.09.2023 von Leonine auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

