"The Black Phone" in Ultra HD für 1 EUR bei Amazon Prime Video

Universal bietet den Horror-Thriller "The Black Phone" derzeit für 1 EUR im Verleih bei Amazon Prime Video an. Die Streaming-Version ist dort in Ultra HD mit HDR abrufbar.

Die Blu-ray Disc von "The Black Phone" wurde inklusive deutschem Dolby Atmos-Mix bereits im August veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray ist aber nicht erhältlich.

The Black Phone (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

UNVERÖFFENTLICHTE SZENEN (IST DAS JETZT AMERIKA? / KEINE TRÄUME)

ETHAN HAWKES BÖSE SEITE

DEN ANRUF BEANTWORTEN: HINTER DEN KULISSEN VON THE BLACK PHONE

DER TEUFEL IM DESIGN

SUPER-8-SET

SHADOWPROWLER – EIN KURZFILM VON SCOTT DERRICKSON

FILMKOMMENTAR MIT PRODUZENT/CO-AUTOR/REGISSEUR SCOTT DERRICKSON

