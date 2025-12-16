"Beastmaster" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
16.12.2025 (Karsten Serck)
WME veröffentlicht "Beastmaster" auf Ultra HD Blu-ray. Das bereits als 4K Mediabook erhältliche Fantasy-Abenteuer aus dem Jahr 1982 erscheint am 22.12.2025 als einfache Ultra HD Blu-ray mit Standard-Verpackung. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein Trailer dabei.
Anzeige
