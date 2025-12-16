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Sky: WOW Filme & Serien jetzt auch bei Amazon Prime Video

Bildquelle: Sky / WOW

Sky ermöglicht die Nutzung des Film & Serien-Angebots der Streaming-Plattform WOW jetzt auch bei Amazon Prime Video. Nachdem bereits seit dem August der WOW Channel mit dem Live-Sport-Angebot existiert, steht dort inzwischen auch ein Filme & Serien-Abo zum Preis von monatlich 5,98 EUR für 12 Monate oder für 9,98 EUR mit monatlicher Kündigungsfrist zur Auswahl. Alternativ ist auch auch ein "Alles von Wow"-Abo inklusive Live-Sport für monatlich 40,97 EUR für 12 Monate oder für 54,94 EUR mit monatlicher Kündigungsfrist verfügbar. Der WOW Channel kann auch ohne Prime-Mitgliedschaft abonniert werden.

Wie bei anderen Prime Video Channels lässt sich der WOW Channel auch für 7 Tage kostenlos nutzen. Erfolgt vor Ablauf des Testraums keine Kündigung wird "WOW Filme & Serien" für 9,98 EUR abgerechnet und kann monatlich gekündigt werden.

www.wowtv.de

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