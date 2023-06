News

Termin für "Pop around the Clock - Summer Edition" mit Live-Konzerten auf 3sat steht fest

3sat zeigt im Juli wieder die "Pop around the Clock - Summer Edition" mit Live-Konzerten in HDTV. Die Sommer-Ausgabe läuft am 22.07.2023 ab 06:40 Uhr bis morgens um 02:20 Uhr.

Mit dabei sind Konzerte u.a. von Herbert Grönemeyer, Foo Fighters, Katy Perry, Sam Smith und Harry Styles. Allerdings gibt es diesmal neben den Konzerten auch viele Dokumentationen u.a. über Adele, David Bowie und Whitney Houston, die insgesamt sogar den Großteil des Angebots ausmachen. Der genaue Zeitablauf für den Konzert-Abend und zahlreiche weitere Live-Konzerte zum direkten Abruf von früheren "Pop around the Clock"-Events sind auf der 3sat-Website verfügbar:

