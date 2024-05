News

Telekom: Neue MagentaTV One-Box mit Ultra HD-Streaming zur Fußball-EM

Die Deutsche Telekom bringt die zweite Generation der MagentaTV One-Streaming-Box auf den Markt. Die TV-Box bietet in Kombination mit dem neuen MagentaTV Zugriff auf über 150 Sender in HD, Streaming-Dienste und Mediatheken sowie auf zahlreiche Apps über den Google Play Store. Die zweite Generation der MagentaTV One bietet 32 GB statt zuvor 16 GB Speicherplatz und unterstützt bis Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5. Als Betriebssystem ist Android 12 installiert.

Die MagentaTV One unterstützt das Streaming in Ultra HD mit HDR10, Dolby Vision und HLG: So präsentiert die Telekom präsentiert alle 51 Spiele der Fußball-EM 2024 für Magenta TV-Kunden in Ultra HD.

Zusätzliche Tasten auf der neuen Fernbedienung sorgen für schnellen Zugriff auf das TV-Programm und bis zu sechs frei wählbare Apps. Die Restart-Taste spielt nach Verfügbarkeit eine laufende TV-Sendung von Beginn ab und die Mikrofon-Taste aktiviert den Magenta-Sprachassistenten. Je nach gewähltem Tarif können bis zu 100 Stunden TV-Aufzeichnungen in der Cloud gespeichert werden.

Wie schon die Vorgängerversion ist die MagentaTV One für fünf Euro monatlich oder für einmalig 169 Euro erhältlich. Voraussetzung für die TV-Nutzung ist ein kostenpflichtiger Tarif des neuen MagentaTV, der unabhängig vom Internetanbieter buchbar ist.

