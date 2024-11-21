News
Technics Black Friday-Angebote bei Amazon
21.11.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert im Rahmen der "Black Friday"-Woche u.a. die folgenden Angebote von Technics:
- Technics EAH-A800E-K Bluetooth Kopfhörer 219,99 EUR
- Technics EAH-AZ70WE True Wireless In-Ear Premium Class Kopfhörer 149,00 EUR
- Technics EAH-AZ80E-S kabellose Ohrhörer 234,99 EUR
- Technics SA-C100EG-K Netzwerk-CD-Receiver mit DAB+-Radio 749,00 EUR
- Technics SC-C65EG-S Musiksystem mit CD-Player, DAB+-Radio 799,00 EUR
