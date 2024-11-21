News
LG Black Friday-Angebote bei Amazon
21.11.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert im Rahmen der "Black Friday"-Woche u.a. die folgenden Angebote von LG:
- LG OLED65C31LA TV 165 cm (65 Zoll) OLED evo Fernseher 1.299,00 EUR
- LG OLED83G39LA TV 210 cm (83 Zoll) OLED evo Fernseher 3.399,00 EUR
- LG 65QNED86T6A TV 65" (165 cm) QNED Fernseher 859,00 EUR
- LG OLED55B4ELA TV 139 cm (55 Zoll) OLED Fernsehe] 899,00 EUR
- LG SQC4R 4.1 Soundbar (220W) mit kabellosem Subwoofer + Surrounds 149,00 EUR
