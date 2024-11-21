News
Nubert Black Friday-Angebote bei Amazon
21.11.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert im Rahmen der "Black Friday"-Woche u.a. die folgenden Angebote von Nubert:
- Nubert nuBox AS-225 Soundbar 198,00 EUR
- Nubert nuBoxx AS-425 max Soundbar 599,00 EUR
- Nubert nuPro XS-8500 RC Soundbar 1.750,00 EUR
- Nubert nuPro AS-3500 Soundbar 799,00 EUR
- Nubert nuSub XW-700 Subwoofer 399,00 EUR
- Nubert nuGo! ONE Bluetooth-Lautsprecher + DAB+ Radio 222,00 EUR
- Nubert nuPro SP-200 Lautsprecherpaar 745,00 EUR
- Nubert nuXinema preAV Vorverstärker 699,00 EUR
- Nubert nuPro XI-2000 RC Aktivlautsprecher 444,00 EUR
