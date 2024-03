News

"Talking Heads: Stop Making Sense" mit 4K-Remaster & Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Der Konzertfilm "Talking Heads: Stop Making Sense" erscheint in einer restaurierten Version auf Blu-ray Disc. Der Film von Jonathan Demme aus dem Jahr 1984 soll ab dem 28.03.2024 zunächst in ausgewählten Kinos gezeigt werden und dann am 27.09.2024 mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc erscheinen. Die Blu-ray Disc ist auch mit einem neuen Dolby Atmos-Mix ausgestattet.

Bereits im letzten Jahr erschien "Stop Making Sense" in einer neuen "Deluxe Edition", die erstmals auf LP das komplette Tracklisting umfasst.

