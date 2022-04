News

StudioCanal: Weitere heiße 4K Ultra HD Blu-ray-Kandidaten in der "Best of Cinema"-Reihe

StudioCanal setzt seine "Best of Cinema"-Reihe mit restaurierten Filmklassikern in diesem Jahr fort. So wurden bereits im Kino die Filme "The Outsiders", "Tod auf dem Nil", "Mulholland Drive", Total Recall" und "Grüne Tomaten" noch einmal im Kino gezeigt.

Für den 03.05.2022 ist außerdem der Start von "Die fabelhafte Welt der Amélie" und bis Ende des Jahres noch weiterer Klassiker wie "Highlander", "Reservoir Dogs" und "Die Klapperschlange" geplant.

StudioCanal plant derzeit im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe die Rückkehr der folgenden Filme ins Kino:

Die fabelhafte Welt der Amélie (03.05.2022)

La Boum - Die Fête (07.06.2022)

Léon - Der Profi (05.07.2022)

Tiger and Dragon (02.08.2022)

Highlander (06.09.2022)

Reservoir Dogs (04.10.2022)

Die Klapperschlange (01.11.2022)

African Queen (06.12.2022)

Da es sich bislang vorwiegend um restaurierte Fassungen handelt, für die auch zu einem großen Teil neue 4K-Master erstellt wurden, ist die "Best of Cinema"-Reihe auch ein Frühindikator für mögliche Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichungen von StudioCanal.

Die Ultra HD Blu-rays von "Mulholland Drive", "Total Recall" und "The Outsiders" wurden sogar bereits vor dem Kino-Neustart veröffentlicht.

Aber eine Garantie gibt es keineswegs da z.B. der "Tod auf dem Nil"-Klassiker mit Peter Ustinov noch nicht auf Ultra HD Blu-ray erschienen ist. Aber zumindest einige der neuen Filme werden sicherlich früher oder später nicht nur im Kino neu in 4K zu sehen sein.

bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältlich:

