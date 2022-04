News

Sony: VRR-Update für die PlayStation 5 kommt in dieser Woche

Sony kündigt die Veröffentlichung des VRR-Updates für die PlayStation 5 in dieser Woche an. Die "Variable Refresh Rate" wird laut Sony automatisch für unterstützte Spiele aktiviert, sobald eine PS5 an einen HDMI 2.1-VRR-kompatiblen Bildschirm angeschlossen wird und soll zunächst mit den folgenden Spielen funktionieren, für die in den kommenden Wochen entsprechende Patches geplant sind:

Astro‘s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard



VRR lässt sich auf der PS5 unter "Bildschirm und Video" in den Systemeinstellungen auch deaktivieren. Optional lässt sich VRR auch für PS5-Spiele nutzen, die dies nicht offiziell unterstützen. Sony weist aber darauf hin, dass dies "zu unerwarteten visuellen Effekten führen" und das Ergebnis je nach Fernseher-Modell unterschiedlich ausfallen kann.

Für seine Fernseher hat Sony bereits in den letzten Monaten Updates zur Unterstützung von VRR veröffentlicht.

