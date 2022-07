News

StudioCanal veröffentlicht Werner Herzog-Boxset auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht im September ein Box-Set mit Filmen von Werner Herzog aus Anlass des 80. Geburtstags des deutschen Regisseurs. Die "Werner Herzog 80th Anniversary Edition" soll am 01.09.2022 auf Blu-ray Disc veröffentlicht werden und enthält die folgenden 10 Filme:

Aguirre, der Zorn Gottes (1972)

Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle (1974)

Nosferatu - Phantom der Nacht (1979)

Woyzeck (1979)

Fitzcarraldo (1982)

Cobra Verde (1987)

Lektionen in Finsternis (1992)

Rad der Zeit (2003)

My Son, My Son, What Have Ye Done (2009)

Königin der Wüste (2015)

Als Bonus-Material sind außerdem die Dokumentationen "Mein liebster Feind", "Die Last der Träume", "The White Diamond" und zahlreiche Kurzfilme in der Box dabei.

