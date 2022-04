News

StudioCanal veröffentlicht "Dr. Who"-Filme auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht die ersten "Dr. Who"-Filme demnächst auf Ultra HD Blu-ray.

"Dr. Who und die Daleks" (1965) und "Dr. Who: Die Invasion der Daleks auf der Erde 2150 n. Chr." (1965) wurden in 4K remastert und erscheinen am 23.06. bzw. 21.07.2022 auf Ultra HD Blur-ray.

Die beiden Filme aus der BBC Science Fiction-Reihe erscheinen in der Erstauflage als Steelbook.

Der deutsche und englische Originalton werden auf den Ultra HD Blu-rays jeweils in PCM Mono präsentiert.

Als Bonus-Material sind bei beiden Filmen u.a. Audio-Kommentare, Making of Featurettes, Interviews sowie Hintergrundinfos zur Restauration mit dabei.

Parallel zu den Ultra HD Blu-rays erscheinen beide "Dr. Who"-Filme auch als remasterte Blu-ray Disc-Editionen.

