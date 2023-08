News

"Steely Dan: Aja" erscheint als remasterte Vinyl-LP

Universal Music veröffentlicht "Steely Dan: Aja" als remasterte Vinyl-Edition. Der Jazz-Rock-Klassiker von Walter Becker und Donald Fagen aus dem Jahr 1977 wurde von Bernie Grundman von einer analogen Bandkopie ohne klangliche Nachbearbeitung remastert. Die 180 Gramm-LP im Gatefold-Cover soll ab dem 29.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Bereits im Juli wurde eine remasterte Vinyl-Edition von "Pretzel Logic" veröffentlicht.

Aja Tracklisting

Seite 1

Black Cow

Aja

Deacon Blues

Seite 2

Peg

Home At Last

I Got The News

Josie

