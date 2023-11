News

Neue Sofas mit Sitzheizung von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Sofa-Serie Belluno. Neben der typischen Relaxfunktion bieten die Sofas eine weitere Raffinesse: Auf Knopfdruck wird der Sitz angenehm warm – denn in den weichen Polstern ist eine komfortable Sitzheizung verbaut. Damit ist das Sofa ideal für kalte Winterabende geeignet. In der Heizmatte sind eine Ab­schalt­au­to­ma­tik und ein zusätzlicher Über­hit­zungs­schutz integriert. Nach der Einführung der Sitzheizung in der Belluno-Serie sind in Zukunft noch weitere Sofanella-Sofas mit dieser Komfortausstattung geplant - auch als Heimkino-Sofa.

Die Relaxfunktion ermöglicht über elektrisch verstellbare Sitze die individuelle Anpassung der einzelnen Sitze: Auf Knopfdruck lässt sich die Sitztiefe einstellen und die Kopflehne und Fußablage auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Beide Sitze können unabhängig voneinander verstellt werden. Die Kopflehnen sind zusätzlich im Neigungswinkel elektrisch einstellbar.

Die Armlehnen des Belluno Relaxsofas sind mit USB-Anschluss, der zum Aufladen von Smartphones und Tablets genutzt werden kann. Die zierlichen Möbelfüße und die hohe Bodenfreiheit verleihen der Couch eine "schwebende" Optik. Sie verfügt über raffiniert versteckten Stauraum: So weisen die Außenseiten unterhalb der Armlehnen schräg gesetzte Zierelemente auf, die zugleich als Seitentaschen nutzbar sind. Außerdem besitzt das Ecksofa ein Stauraumfach unter dem Chaiselongue.

Sofanella bietet seine Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Die Sofas der Sofanella Belluno-Serie stehen in folgenden Varianten zur Auswahl:

Alle Highlights im Überblick:

Elektrische Relaxfunktion per Knopfdruck an beiden Sitzen

Elektrisch getrennt verstellbare Kopflehnen

eingebauter USB-Anschluss seitlich an den Armlehnen

Sitzheizung an beiden Sitzen

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

Bildquelle: Sofanella

