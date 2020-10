News

Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 2" ab heute bei Disney+

Disney präsentiert ab heute die zweite Staffel der Star Wars-Serie "The Mandalorian" bei Disney+. Jeweils am Freitag erscheint eine neue Episode. Die zweite Staffel umfasst acht Folgen mit neuen Abenteuern des Mandalorianers und seinem Begleiter "Baby Yoda". Das Staffel-Finale wird ab dem 18.12.2020 bei Disney+ zu sehen sein. Die dritte Staffel von "The Mandalorian" ist bereits in Vorbereitung.

www.disneyplus.com

