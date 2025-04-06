News

Erster "Star Wars: Tales of the Underworld"-Trailer online

Disney+ hat den ersten Trailer für "Star Wars: Tales of the Underworld" veröffentlicht:

Die neue Star Wars-Mini-Serie folgt auf "Geschichten der Jedi" und "Geschichten des Imperiums" und dreht sich um die Sith-Schülerin Asajj Ventress und den Kopfgeldjäger Cad Bane. "Star Wars: Tales of the Underworld" läuft ab dem 4. Mai bei Disney+ und besteht aus sechs animierten Kurzfilmen.

