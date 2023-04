News

Star Wars: Erster "Ahsoka"-Trailer und neue Kino-Filme angekündigt

Disney+ hat im Rahmen der "Star Wars Celebration" in London den ersten Teaser-Trailer zur neuen "Star Wars"-Serie "Ahsoka" veröffentlicht:

Die Spin Off-Serie mit Rosario Dawson, die in der zweiten Staffel von "The Mandalorian" zu sehen war, soll im August bei Disney+ starten.

Außerdem wurde bei dem Star Wars Fan-Event mit "The Acolyte" eine weitere "Star Wars"-Serie angekündigt, die 2024 bei Disney+ starten soll und gleich drei neue "Star Wars"-Kinofilme. Die Filme sollen von James Mangold (Logan, Indiana Jones und das Rad des Schicksals), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) und Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face) gedreht werden.

James Mangolds Film geht zurück in die Anfangszeiten der Jedi während Dave Filoni sich in seinem Star Wars-Film auf die "New Republic" und die bereits in "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett" und "Ahsoka" miteinaner verknüpften Geschichten konzentrieren wird. Der "Star Wars"-Film von Sharmeen Obaid-Chinoy soll nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalker" spielen und sich um Rey (Daisy Ridley) drehen, die eine neue Jedi Order aufbaut.

