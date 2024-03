News

Star Wars: Erster "The Acolyte"-Trailer zur Disney+ Serie online

Disney+ hat den ersten Trailer zur "Star Wars"-Serie "The Acolyte" veröffentlicht:

"The Acolyte" soll ab dem 05. Juni 2024 bei Disney+ zu sehen sein. Die Serie startet dort mit einer Doppel-Folge.

Offizielle Synopsis:

In "Star Wars: The Acolyte" stellt sich bei der Untersuchung eines schockierenden Verbrechens ein angesehener Jedi-Meister (Lee Jung-jae) einer gefährlichen Kriegerin aus seiner Vergangenheit (Amandla Stenberg) gegenüber. Als weitere Hinweise auftauchen, beschreiten sie einen dunklen Weg, auf dem finstere Mächte enthüllen, dass nicht alles so ist, wie es scheint ...

www.disneyplus.com

