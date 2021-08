News

"Space Jam: A New Legacy" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

"Space Jam: A New Legacy" ist jetzt in 4K & HDR im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video erhältlich. Beide Shops bieten die vorgezogene "Heimkino-Premiere" für 19,99 EUR zum Kauf an. Bei Amazon gibt es auch eine Option zum 48 Stunden-Verleih für 15,99 EUR. Apple bietet neben HDR10 zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Sound.

"Space Jam: A New Legacy" erscheint voraussichtlich am 04.11.2021 inklusive englischem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und Ultra HD Bluray. Zum Bonus-Material werden mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes gehören

Die Ultra HD Blu-ray erscheint in der Erstauflage als Steelbook.

bereits erhältlich:

