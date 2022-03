News

"Sound of Peace"-Konzert am Sonntag in Berlin und live im Fernsehen

Am Sonntag, 20. März, findet in Berlin eine Friedens-Kundgebung statt, in deren Rahmen unter dem Motto "Sound of Peace" auch ein Musikkonzert auf der Bühne am Brandenburger Tor veranstaltet wird. Mit dabei sind u.a.:

Adel Tawil

ANTJE SCHOMAKER

BenjRose

Dritte Wahl

Fortuna Ehrenfeld

GENTLEMAN

Hartmut Engler (Pur)

In Extremo

Joris

Mia

MICHAEL PATRICK KELLY

Natalia Klitschko

PETER MAFFAY

REVOLVERHELD

Sarah Connor

SILBERMOND

The BossHoss

ZOE WEES

Das komplette Lineup und der Zeitplan soll in Kürze auf der offiziellen Website https://sound-of-peace.com veröffentlicht werden.

"SOUNDS OF PEACE" wird auch live im Fernsehen von RBB, ProSieben und Sat.1 zu folgenden Zeiten übertragen:

rbb Fernsehen: 20.15 Uhr bis voraussichtlich 23 Uhr

ProSieben: 15:00 Uhr bis 17:35 Uhr und 17:45 Uhr bis 22:30 Uhr

SAT.1: 15:00 Uhr bis 19:55 Uhr

Der Radiosender rbb 88.8 ist den ganzen Tag vor Ort und überträgt die Kundgebung live ab 17 Uhr.

