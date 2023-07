News

Sony verschiebt "Gran Turismo", "Kraven the Hunter", "Ghostbusters" & "Spider-Man"-Kinostarts

Sony hat in den USA die Kinostarts zahlreicher Kino-Filme verschoben und reagiert damit auf den aktuellen Schauspieler-Streik, der neben den Dreharbeiten auch die Promotion neuer Kinofilme einschränkt. So soll laut "Deadline" der bislang für den 11.08.2023 geplante "Gran Turismo" jetzt erst am 25.08. großflächig in den USA starten. Sony hofft, in den beiden Wochen davor durch "Sneak Previews" von positiven Eindrücken der Kinobesucher zu profitieren wenn die Promo-Unterstützung durch die Darsteller nicht möglich ist. Außerdem werden die Filme "Kraven the Hunter" und "Ghostbusters: Afterlife" auf 2024 verschoben:

Kraven the Hunter: 06.10.2023 > 30.08.2024

Ghostbusters: Afterlife: 20.12.2023 > 29.03.2024

Karate Kid: 07.06.2024 > 13.12.2024

Für "Spider-Man: Beyond the Spiderverse" wurde durch die Verschiebung von "Ghostbusters: Afterlife" der ursprünglich für Ende März geplante Kinostart vorerst komplett aus der Planung genommen. Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest.

Neben den Verschiebungen hat Sony aber auch seine Planungen für zwei bereits in Produktion befindliche Filme konkretisiert: "Bad Boys 4" soll am 14.06.2024 und "Venom 3" am 12.07.2024 in den US-Kinos starten.

"The Equalizer 3" ist weiterhin für Ende August 2023 geplant. Dieser dürfte neben "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Gran Turismo" auch noch in diesem Jahr fürs Heimkino auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erscheinen.

bereits erhältlich:

Spider-Man: Across the Spider-Verse (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Anzeige



Bild: 2,35:1

Ton:

Englisch: DTS HD MA 5.1

Deutsch: DTS HD MA 5.1

Italienisch: DTS HD MA 5.1

Türkisch: DTS HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material:

Audiokommentar

Featurettes:

“Creating the Ultimate Spider-Man Movie”

“Raising A Hero”

“Your Friendly Neighborhood Spider-Cast”

“I’mma Do My Own Thing” - Interdimensional Destiny

“From Mumbattan to Neuva York: Designing the Dimensions”

“Your Friendly Neighborhood Spider-Cast”

“Music-Featurette”

“Design-Featurette”

“Across the Comic-verse”

“Leading And Empowerung New Storytellers”

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.