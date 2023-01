News

Sony veröffentlicht neues PlayStation 5-Update

Sony hat ein neues Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Laut dem offiziellen PS5-Systemsoftware-Update-Changelog bietet die Version 22.02-06.50.00 neben verschiedenen Bugfixes jetzt auch eine Unterstützung für den neuen DualSense Edge Wireless-Controller.

Spätestens ab Monatsende soll auch das neue "PlayStation 5 – God of War Ragnarök Bundle" an Vorbesteller ausgeliefert werden, mit dem Sony die Konsole in größeren Stückzahlen verfügbar macht. Das Bundle wird für 619 EUR bzw. 519 EUR für die einfachere "Digital Edition" ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk angeboten.

