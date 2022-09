News

Sony veröffentlicht "Columbia Classics 30th Anniversary 4K Ultra HD Collection" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht in den USA die "Columbia Classics 30th Anniversary 4K Ultra HD Collection" im Herbst auf Ultra HD Blu-ray. Das Boxset mit Columbia-Klassikern aus den letzten Jahrzehnten soll in den USA am 22.11.2022 erscheinen und die folgenden elf Filme enthalten:

Orlando

The Celluloid Closet

The City Of Lost Children

Run Lola Run

SLC Punk

Crouching Tiger, Hidden Dragon

The Devil's Backbone

Volver

Synecdoche, New York

Still Alice

Call Me By Your Name

Die einzelnen Filme werden auf den Ultra HD Blu-rays mit HDR10 und Dolby Vision präsentiert und enthalten auch verschiedenes Bonus-Material. Außerdem ist in der Box auch ein Booklet dabei.

Bereits im Oktober erscheint außerdem die "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Vol. 2" mit sechs weiteren Klassikern auf Ultra HD Blu-ray.

Für Deutschland sind bislang noch keine VÖ-Termine bekannt.

