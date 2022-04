News

Sony plant bereits "Venom 3" fürs Kino

Sony plant bereits den nächsten "Venom"-Film fürs Kino. Nach "Venom" und "Venom: Let There Be Carnage" wurde jetzt von Sony bestätigt, dass eine weitere Fortsetzung kommen soll.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Präsentation im Rahmen des Cinemacon-Branchen-Events in den USA. Bislang gibt es aber noch keinerlei Details zum Inhalt, Darstellern und einem Kino-Start-Termin für den dritten "Venom"-Film sondern "Venom 3" tauchte in der Präsentation nur als Logo auf.

