News

Sony: Neue WF-1000XM5 True Wireless Kopfhörer jetzt lieferbar

Sonys neue WF-1000XM5 True Wireless-Kopfhörer sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Sony WF-1000XM5 werden zum Preis von 319 EUR in den Farben Schwarz und Silber angeboten. Anders als bei den Vorgängermodellen sind bei den Kopfhörern WF-1000XM5 jetzt drei Mikrofone in jedem Ohrhörer integriert, einschließlich Dual-Feedback-Mikrofonen, was mit dem neu entwickelten HD Noise Cancelling-Prozessors QN2e und dem integrierten V2-Prozessor das Noise Cancelling im niedrigen Frequenzbereich verbessern soll.

Die In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM5 sind mit Head-Tracking-Technologie ausgestattet, die die Klangposition automatisch an die Kopfbewegungen anpasst. Ein KI-gestützter Geräuschminimierungsalgorithmus, der auf Deep-Neural-Network-Verarbeitung (DNN) und Knochenschallsensoren basiert, ermöglicht die zuverlässige Erfassung der Stimme auch in lautstarken Umgebungen. Die Sony WF-1000XM5 unterstützen via Bluetooth 5.3 die Codecs SBC, AAC, LDAC und LC3 mit bis zu 96 kHz Samplingrate (LDAC) sowie Sony 360 Reality Audio.

Die Kopfhörer sind rund 25 Prozent kleiner und rund 20 Prozent leichter als das Vorgängermodell WF-1000XM4. Die Akkulaufzeit soll bis zu 8 Stunden mit Noise Cancelling erreichen oder 12 Stunden ohne Noise Cancelling. Das Lade-Etui soll zusätzlich 16 bzw. 24 Stunden Akkukapazität nachliefern.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.